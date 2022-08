Présentation de Bide&Musique

Depuis plus de dix ans, Bide&Musique fait revivre sur Internet des morceaux qui ne sont pas ou plus diffusés sur les média traditionnels. Radio associative, projet collectif de passionnés de la musique, elle dispose d'une base discographique inégalée par sa richesse et sa diversité : 26944 titres et 11845 artistes différents.



Bide&Musique vous propose, à travers sa programmation, mais aussi des émissions thématiques, une plongée dans la chanson française et la variété internationale, des années 50 à nos jours. Laissez vous surprendre, séduire, amuser par une sélection rigoureusement établie sur un seul critère : le plaisir de la découverte, de la redécouverte, de musiques qui ont bercé, bercent ou auraient pu bercer notre quotidien.



Bide&Musique, c'est aussi une communauté de mélomanes aux goûts décalés qui peuvent partager et parfaire leur culture musicale grâce aux fonctions interactives du site. C'est grâce à vous aussi, les bidonautes, qu'elle est devenue une source d'information reconnue, consultée et sollicitée par de nombreux professionnels.