Menu La page Le programme Recherche Newsletter Le titre en cours Evénement à venir : Bide & Musique : soirée des 20 ans !

Lieu : Seven Spirits (7 rue St Hélène, 75013 Paris), le 3 octobre 2020. Lieu : Seven Spirits (7 rue St Hélène, 75013 Paris), le 3 octobre 2020. Plus d'infos Profil

Je suis : Peu importe Inscription : 20/05/2020 18:40:10

Messages forum : 0

Commentaires : 0 Présentation Salutations

Je ne suis pas du genre a écouter "Joe le taxi" mon style a toujours été la musique bien graisseuse comme dirait Françis Zegut. J'ai tenu pendant une décennie un blog de musique hard-core, style old school (pas les braillements qu'on entend depuis les années 2000). Mais l'envie de publier s'essouffle…

je cherche donc de nouvelles influences. ici ? Pourquoi pas !